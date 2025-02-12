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В Петербурге выписали штрафы на 20 млн рублей за плохую уборку снега

В Петербурге выписали штрафы на 20 млн рублей за плохую уборку снега

В Петербурге с 1 декабря выписали штрафы за нарушения уборки снега на 20 млн рублей. Вице-губернатор Евгений Разумишкин, выступая с докладом в Заксобрании 12 февраля, заявил, что в проверке участвовали пять тысяч домов.

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