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Масштабы ужасают. Стихийная свалка образовалась рядом с крупным городом Приморья

Масштабы ужасают. Стихийная свалка образовалась рядом с крупным городом Приморья

Жители Дальнегорска бьют тревогу. Недалеко от Рудной Пристани в районе бывшего рудника «Монастырский» появилась огромная стихийная свалка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Administration_Dalnegorsk.

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