Масштабы ужасают. Стихийная свалка образовалась рядом с крупным городом Приморья

Жители Дальнегорска бьют тревогу. Недалеко от Рудной Пристани в районе бывшего рудника «Монастырский» появилась огромная стихийная свалка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал Administration_Dalnegorsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии