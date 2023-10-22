Городская библиотека № 16 в рамках проекта для молодежи ´Твой путь в жизни´ провела для учащихся УО ´Бобруйский государственный индустриально - строительный колледж´ информационно-познавательный час ´Мои поступки - моя ответственность´.
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