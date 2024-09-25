Театр абсурда
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Театр абсурда

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А не находится ли сын Оренбургского губернатора в заложниках в США?

А не находится ли сын Оренбургского губернатора в заложниках в США?

Как то меня спросили друзья, "ты думаешь, что американцы могли узнать у нас эту информацию? Она же наверное секретная!" На что я ответил, что вы не в курсе что ли, что у трети чиновников за границей дети, жены, родственники.

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Комментарии
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Юрий Рязанов
Очнулись их потомки давно там, поэтому у США  такой звериный оскал на нас и в голову не приходит бояться нас. А раз их принимают , они как прогматики естественно что то имеют
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Кто их будет снимать,у нас в думе и СФ таких полно, с двойным гражданством и деньгами за бугром,у нас же не Лукошенко и тем более не Сталин,при котором они бы были на рудниках,все будет продолжаться.......
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11 час.
леонид рыбаков
у нас в ГД даже товарищи чисто граждане США .Проходной двор а не страна еще и кишлачные диаспоры ( МАФИЯ  ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ) рулят и даже полицейских и охранников увольняют за правомерное применения силы .
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11 час.

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