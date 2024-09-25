А не находится ли сын Оренбургского губернатора в заложниках в США?

Юрий Рязанов Очнулись их потомки давно там, поэтому у США такой звериный оскал на нас и в голову не приходит бояться нас. А раз их принимают , они как прогматики естественно что то имеют

ЕА Евгений Алексеенко Кто их будет снимать,у нас в думе и СФ таких полно, с двойным гражданством и деньгами за бугром,у нас же не Лукошенко и тем более не Сталин,при котором они бы были на рудниках,все будет продолжаться.......