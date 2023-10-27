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Заброшенный туннель под Неаполем, ставший склепом для автомобилей

Заброшенный туннель под Неаполем, ставший склепом для автомобилей

В ста пятидесяти метрах от большой площади Пьяцца-дель-Плебишито в центре Неаполя находится дверь в проход, который спускается почти на тридцать метров под землю и ведет к туннелю Бурбонов, состоящему из 530 метров гигантских переходов, больших пещер и узких каналов.

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