Как сделать WD-40 своими руками

Любой мастер сантехник, да и не только, знаком с WD 40. В народе его прозвали «вдшкой», и используют как универсальное средство для вытеснения влаги, размягчения ржавчины и удаления коррозии с металлических деталей.
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