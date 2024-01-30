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Закон, порядок, государство

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Расчеты ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток» выжигают огнем опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Расчеты ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Восток» выжигают огнем опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Огнеметная система несет 24 заряда, они вылетают всего за шесть секунд. За один залп она уничтожает целые подразделения противника, выжигает огнем любые опорные пункты.

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