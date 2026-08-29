«Реал Сосьедад» без участия Захаряна одержал первую победу в новом сезоне Ла Лиги

«Реал Сосьедад» выиграл у «Эспаньола» в матче 3-го тура чемпионата Испании.«Реал Сосьедад» выиграл у «Эспаньола» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
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