Bloomberg: в ЕС надеются на победу Харрис, но строят отношения и с командой Трампа

Европейские лидеры "возлагают надежды" на то, что вице-президент США Камала Харрис сможет одержать победу на выборах в Соединенных Штатах, при этом Евросоюз налаживает связи с "командой" экс-президента США Дональда Трампа.
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