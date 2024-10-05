Денис Олейник: Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!Вы посвятили свою жизнь важнейшему делу – воспитанию подрастающих граждан нашего района.
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