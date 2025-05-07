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Боевые действия между Индией и Пакистаном: сбиты самолеты, десятки убитых

Боевые действия между Индией и Пакистаном: сбиты самолеты, десятки убитых

Министерство обороны Индии подтвердило проведение масштабной военной операции под кодовым названием «Синдур», направленной против инфраструктуры террористических группировок на территории Пакистана и в контролируемом Пакистаном регионе Джамму и Кашмир.

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