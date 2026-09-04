Судан: В утренние часы в окрестностях лагеря Аль-Барака, расположенного к северо-востоку от Курмука, штат Голубой Нил, вспыхнули ожесточенные столкновения между Суданскими вооруженными силами (СВС) и Силами быстрой поддержки (РСБ); Сообщается, что солдаты СВС отразили атаку.
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