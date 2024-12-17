Легендарный Джеки Чан возвращается: каким будет новый «Карате-пацан»

Во вторник 17 декабря вышел трейлер нового фильма «Карате-пацан: Легенды». Поклонники культовой франшизы «Парень-каратист» ожидают скорого продолжения, которое обещает стать настоящим событием в мире кино.
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