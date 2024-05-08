Эксперт бренда Dove Лебедева посоветовала беременным отказаться от использования дезодорантов

Эксперт по уходу за кожей бренда Dove Катерина Лебедева в беседе с изданием«Газета.Ru» посоветовала беременным женщинам отказаться от использования дезодорантов или же выбирать те, что не содержат вредных компонентов.
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