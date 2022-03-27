Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Атырау», «Окжетпес» против «Рахмета» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу. Таблица турнира здесь. «Нур-Султан» – «Атырау» – 15:00 «Окжетпес» – «Рахмет» – 16:00 «Аят» – «Каспий» – 17:00 «Байтерек» – «Кайрат» – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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