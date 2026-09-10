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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Макларен» отказался от использования вращающего антикрыла на Гран-при Испании. Новинку вернут на этапе в Баку (Motorsport.com)

Как стало известно изданию Motorsport.com, команда «Макларен» решила не использовать на Гран-при Испании новое вращающееся антикрыло H-wing, которое ранее представила в Монце.

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