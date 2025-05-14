Терещенко считает Шабанова фаворитом на MVP плей-офф: «Быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас. Березкин тоже молодец: и сохраняет, и создает, и забивает»

Во вторник «Трактор» одолел в гостях «Локомотив» (2:1) в 1-м матче финальной серии. — Что касается Шабанова — да, в его голе есть определенная доля везения: ему шайба пришла такая, прыгающая на ребре, но он по ней попал.
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