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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терещенко считает Шабанова фаворитом на MVP плей-офф: «Быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас. Березкин тоже молодец: и сохраняет, и создает, и забивает»

Во вторник «Трактор» одолел в гостях «Локомотив» (2:1) в 1-м матче финальной серии. — Что касается Шабанова — да, в его голе есть определенная доля везения: ему шайба пришла такая, прыгающая на ребре, но он по ней попал.

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