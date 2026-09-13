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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Лилля» Давиде Анчелотти 3 победы и ничья с «ПСЖ» в 4 турах Лиги 1, сегодня – 2:0 с «Труа» с голом Этана Мбаппе на 93-й. Команда лидирует в таблице

У «Лилля» 3 победы и ничья в 4 матчах этого сезона Лиги 1.  Сегодня команда Давиде Анчелотти , сына главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти, победила « Труа » со счетом 2:0.

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