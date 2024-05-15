КОТ КОСТЯН Редко, но случается так, что марионетки переигрывают. В попытке исполнить волю кукловода берут на себя слишком много, и делают неверные, опрометчивые шаги.
"Импровизация" Франции и Британии, разозлившая Путин
Комментарии
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М
Мария
И Люксембург против России окрысился. Ну, всё. Они решили, что России теперь крышка. Я вот думаю. У них армия 900 чел. Столько же людей, сколько проживает в з-х подъездах моего дома. Если поднять все 6 подъездов, то виктория будет за нами просто ввиду превосходящей численности. Поэтому не унываем. Спокойно ждём атаки Люксембурга.
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6 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Клоун продолжает свою миссию - смешить народ!
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6 час.
Людмила Свириденко
Надо уже народу России говорить: ой, боюсь, боюсь, боюсь, или подождем, может ещё кто такой же грозный подтянется?
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34 мин.
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