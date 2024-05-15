"Импровизация" Франции и Британии, разозлившая Путин

М

Мария

И Люксембург против России окрысился. Ну, всё. Они решили, что России теперь крышка. Я вот думаю. У них армия 900 чел. Столько же людей, сколько проживает в з-х подъездах моего дома. Если поднять все 6 подъездов, то виктория будет за нами просто ввиду превосходящей численности. Поэтому не унываем. Спокойно ждём атаки Люксембурга.