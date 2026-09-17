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НСИС фиксирует снижение средней премии и по коротким, и по годовым полисам ОСАГО для такси

НСИС фиксирует снижение средней премии и по коротким, и по годовым полисам ОСАГО для такси

Национальная страховая информационная система (НСИС) по итогам анализа данных за 8 месяцев 2026 года фиксирует снижение средней премии и по коротким, и по годовым полисам ОСАГО для такси.

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