Вот кто самый быстрый футболист планеты: на родине Роналду установили новый мировой рекорд скорости!

Но вы вряд ли знаете этого парня.В Португалии зафиксировали новый мировой рекорд. Нападающий «Санта-Клары» Габриэл Силва разогнался до невероятных 40,3 км/ч во время матча против «Фамаликана» Ивана Злобина, став самым быстрым футболистом в истории.