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«Астана» объявила о переходе французского форварда Килана Лебона

«Астана» подписала 25-летнего французского нападающего Килана Лебона. Лебон выступал выступал за такие клубы, как «Амьен», «Париж», «Шамбли».

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