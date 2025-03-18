Директор "Арены Кишинёва" нарушил правовой режим несовместимости

Директор «Арены Кишинёва» Сергей Станчу нарушил правовой режим несовместимости, одновременно занимая должность муниципального советника в Оргееве и должность члена Наблюдательного совета Teleradio Moldova.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии