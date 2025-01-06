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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ноттингем» сравнялся с «Арсеналом» по очкам в АПЛ (40) и идет третьим. «Ливерпуль» опережает конкурентов на 6 баллов при игре в запасе

«Ноттингем» сравнялся с «Арсеналом» по очкам в АПЛ (40) и идет третьим. «Ливерпуль» опережает конкурентов на 6 баллов при игре в запасе

Команда Нуну Эшпириту Санту обыграла «Вулверхэмптон» (3:0) в 20-м туре и набрала 40 очков. После 20 туров «Ноттингем» занимает 3-е место в турнирной таблице.

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