Противник ударил по Энергодару - городу расположения Запорожской АЭС Ситуация с ударами по территории Российской Федерации превратилась в такую, при которой прот.
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Противник ударил по Энергодару - городу расположения Запорожской АЭС Ситуация с ударами по территории Российской Федерации превратилась в такую, при которой прот.
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