Нападающий астанинского «Барыса» Гурков отказался от гражданства России

Форвард астанинского хоккейного клуба «Барыс» Дмитрий Гурков отказался от российского гражданства. Воспитанник московского «Динамо» Дмитрий Гурков отказался от гражданства России, чтобы сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира 2023 года.