Фотограф королевской семьи грубо высказался о свадьбе принца Гарри

Как сообщает The Sun, официальный фотограф британской королевской семьи Артур Эдвардс поделился своими воспоминаниями о свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, признавшись журналистам, что ему было крайне сложно работать в тот день .
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