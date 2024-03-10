Америке мерещится ядерный удар по Украине

Nikolay Stepanov Вот укропы и применят свою грязную атомную бомбу, а потом ответственность свалят на Россию. Пробные подземные ядерные взрывы уже раздались.

Иван Щукин А США не мерещилось когда они сбросили две атомные бомбы на Хиросимы и Нагасаки!?