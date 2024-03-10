Любопытный материал вышел в CNN как раз в тот момент, когда на Западе заговорили об отправке войск НАТО на Украину.
Америке мерещится ядерный удар по Украине
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Вот укропы и применят свою грязную атомную бомбу, а потом ответственность свалят на Россию. Пробные подземные ядерные взрывы уже раздались.
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1 д.
Иван Щукин
А США не мерещилось когда они сбросили две атомные бомбы на Хиросимы и Нагасаки!?
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1 д.
Svetlana Kuzmina
Зачем России загрязнять свои земли и свой народ, лучше это сделать подальше от наших границ, например, в стране Лжецов и Мерзавцев (США) или в Европе - там нам никого не жалко!
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1 д.
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