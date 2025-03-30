Тамбовские студенты помогают в картографировании побережья Чёрного моря

Студенты Державинского университета помогают в штабе в природном парке "Анапская пересыпь". Добровольцы участвуют в картографировании побережья Чёрного моря, чтобы эффективнее бороться с мазутом и мусором.
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