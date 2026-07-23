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В ООН осудили новые удары США по Ирану

В ООН осудили новые удары США по Ирану

Новые удары США по Ирану осудили эксперты ООН, отметив, что это нарушает меморандум о взаимопонимании, достигнутый ранее сторонами, 23 июля сообщается в тексте заявления Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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