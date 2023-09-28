Артиллерия группировки «Центр» подавила 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук 28 сентября сообщил, что российские артиллеристы подавили до двух десятков артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.
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