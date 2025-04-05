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Царьград

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Возвращение западных брендов в Россию: Готовимся к обнулению СВО?

Возвращение западных брендов в Россию: Готовимся к обнулению СВО?

После наметившегося улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном у крупных западных компаний появилась надежда, не пугаясь санкций, вернуться на весьма доходный российский рынок, откуда они три года назад ушли, громко хлопнув дверью.

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