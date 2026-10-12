Россия заняла второе место в мире по количеству замороженных людей для восстановления жизни в будущем, сообщил криобиолог, директор по науке компании «КриоРус» Игорь Артюхов.
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