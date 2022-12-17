Стив Керр произнес «Кому нужен Стеф Карри» после 4 из 4 из-за дуги у Дивинченцо

Стив Керр произнес «Кому нужен Стеф Карри» после 4 из 4 из-за дуги у Дивинченцо

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр пошутил по поводу отсутствия травмированного лидера команды Стефена Карри в паузе матча с «Сиксерс» (106:118).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх