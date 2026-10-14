Тарифы на коммунальные услуги в России постоянно повышаются, поскольку государство больше не может субсидировать отрасль, считает бывший замминистра финансов России Олег Вьюгин (занимал пост в 1996 – 1999 годы, – Прим.
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