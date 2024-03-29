В Тамбове водитель "Lada Granta" врезался в металлическое ограждение

ДТП произошло в Тамбове на улице Мичуринской. 31-летний водитель автомобиля "LADA Granta" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где это запрещено дорожной разметкой, и наехал на металлическое ограждение, сообщает региональная Госавтоинспекция.