В Тамбове водитель "Lada Granta" врезался в металлическое ограждение

ДТП произошло в Тамбове на улице Мичуринской. 31-летний водитель автомобиля "LADA Granta" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где это запрещено дорожной разметкой, и наехал на металлическое ограждение, сообщает региональная Госавтоинспекция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии