В начале нового года в Прикамье ожидаются морозы до минус 30 градусов

Минимальная температура опустится до 33°C.По данным ГИС-центра Пермского национального исследовательского университета, в новогоднюю ночь разница температур между северной и южной частями Пермского края будет резко увеличена.
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