Юристы напомнили правила оплаты труда в праздничные дни

Трудовой кодекс (ТК) РФ говорит о двойной оплате труда в праздничные дни. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, а также юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг 3 января рассказали RT, кого можно привлечь к работе в праздники и чем, кроме денег, можно оплатить такую работу.