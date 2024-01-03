ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Интересно, что Чо Тхэ Ён запел песню о ротации в руководстве КНДР после того, как Ким Чен Ын возможно "решит применит...Разведка Южной Ко...
  • Валерий Бирюков
    Пиндосам не терпится превратить Суоми в страну только 1000 озёр? Может нам следует помочь им в их хотелках?В США рассказали ...
  • Иван Щукин
    Когда же мы объявим законными целями во Франции и других странах поставляющих оружие и снаряды укрофашистам на Украине!?В МИД Франции не ...

Юристы напомнили правила оплаты труда в праздничные дни

Юристы напомнили правила оплаты труда в праздничные дни

Трудовой кодекс (ТК) РФ говорит о двойной оплате труда в праздничные дни. Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, а также юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг 3 января рассказали RT, кого можно привлечь к работе в праздники и чем, кроме денег, можно оплатить такую работу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх