АО «Тулагорводоканал» временно отключит холодную воду на улице Сойфера 20 октября.В связи с проведением ремонтных работ на улице Сойфера, 3, АО «Тулагорводоканал» временно отключит холодную воду в домах № 3, 8 и 14/1.
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