Пометка «ранее судим» может появиться на российских сайтах знакомств

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин выступили с инициативой добавить на сайты знакомств специальную отметку, информирующую о наличии у пользователя непогашенной судимости.
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