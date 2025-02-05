Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 50 миллиардов рублей на побережье в Западном Крыму планируют построить современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт.
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