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Информация АТОР Новый тренд у молодежи – круизы в Южную Корею в сезоне 2026/2027 Морские круизы по Азии с посещением Южной Кореи выходят на пик популярности, особенно у молодежи или родителей, которые отправляются в круиз с детьми-подростками.