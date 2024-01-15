Север Столицы
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Север Столицы

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Транспортные полицейские с “Савёловской” провели рейд на тему безопасности

Железная дорога-зона повышенной опасности, об этом напоминают транспортные полицейские ОР ППСП, ОУР, Росгвардия, Молодая Гвардия, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, а также инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции «Москва-Савеловская» 11 и 12 января 2024 года совместно с субъектами профилактики – представителями администрации г/о Долгопрудный, администрация г/о Лобня, администрация г/о Дмитров, администрация г/о Красногорска и КДН и ЗП по району Марьина Роща, КДНиЗП Красногорского района, а также представителями  ОАО “РЖД”, ВОХР, ГБР, ЧОО которые провели  рейды по профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры на станциях Марьина Роща – Тушинская, Павшино – Красногорская – Опалиха и Новоиерусалиская – Истра  Рижского направления МЖД; на станциях Лобня – Долгопрудная – Водники и станции Дмитров Савёловского направления МЖД, а также на Савеловском вокзале г.

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