Транспортные полицейские с “Савёловской” провели рейд на тему безопасности

Железная дорога-зона повышенной опасности, об этом напоминают транспортные полицейские ОР ППСП, ОУР, Росгвардия, Молодая Гвардия, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, а также инспекторы по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции «Москва-Савеловская» 11 и 12 января 2024 года совместно с субъектами профилактики – представителями администрации г/о Долгопрудный, администрация г/о Лобня, администрация г/о Дмитров, администрация г/о Красногорска и КДН и ЗП по району Марьина Роща, КДНиЗП Красногорского района, а также представителями ОАО “РЖД”, ВОХР, ГБР, ЧОО которые провели рейды по профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры на станциях Марьина Роща – Тушинская, Павшино – Красногорская – Опалиха и Новоиерусалиская – Истра Рижского направления МЖД; на станциях Лобня – Долгопрудная – Водники и станции Дмитров Савёловского направления МЖД, а также на Савеловском вокзале г.