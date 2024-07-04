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В Краснодаре из-за жары закрывают аттракционы

В Краснодаре из-за жары закрывают аттракционы

В Краснодаре 4 июля из-за сильной жары не будут работать аттракционы. В городских парках – «Городской сад», «30-лет Победы», «Солнечный остров», «Чистяковская роща» с 12:00 до 16:00 посетители не смогут воспользоваться развлекательной инфраструктурой.

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