В Краснодаре из-за жары закрывают аттракционы

В Краснодаре 4 июля из-за сильной жары не будут работать аттракционы. В городских парках – «Городской сад», «30-лет Победы», «Солнечный остров», «Чистяковская роща» с 12:00 до 16:00 посетители не смогут воспользоваться развлекательной инфраструктурой.