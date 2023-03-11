Великобритания и Франция хотят к 2030 году поставить на вооружение новую крылатую ракету

Великобритания и Франция хотят поставить на вооружение новую противокорабельную ракету к 2030 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление британского правительства по итогам встречи их премьера Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона.
Великобритания и Франция хотят поставить на вооружение новую противокорабельную ракету к 2030 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление британского правительства по итогам встречи их премьера Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона.
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