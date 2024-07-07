Оркестр Мариинского театра в Суздальском кремле

8 июля в Суздальском кремле пройдет самое зрелищное событие в рамках празднования тысячелетия города: на фоне проекционного шоу выступят лучшие солисты, хор и оркестр Мариинского театра, дирижировать будет сам маэстро Валерий Гергиев.