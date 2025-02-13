Минобороны показало кадры ударов ВСУ по колонне с инспекторами МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС Киев сорвал плановую ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.
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Минобороны показало кадры ударов ВСУ по колонне с инспекторами МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС Киев сорвал плановую ротацию инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС.
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