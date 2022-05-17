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У России остается возможность получить права на трансляции Олимпийских игр 2026 и 2028 годов (ТАСС)

Российские телеканалы сохраняют возможность получить права на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве одного из вещателей.

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