В России может появиться список недобросовестных производителей и поставщиков

В базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров В России появится база данных, в которой будет находиться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах промышленной продукции.
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