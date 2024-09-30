Брат Барака Обамы дал интервью RT.

Малик Обама уверен, что экс-президент до сих пор оказывает влияние на решения Белого дома, а также способствовал выходу Джо Байдена из предвыборной гонки:«Он продолжает дёргать за ниточки и управлять этим шоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии